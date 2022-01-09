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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны дожди.
Экология
9 января 2022 г. 12:01
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во второй половине дня местами усилится умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Медико-метеорологический прогноз:

10 января на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра гилавар, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером местами ожидаются дожди, в горах снегопад. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 10
Версия на азербайджанском языке Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb

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