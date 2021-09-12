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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.
Экология
12 сентября 2021 г. 12:13
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет преимущественно без осадков.

Как передает Report, по данным Национальной гидрометеорологической службы, ожидается слабый северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 19-22 градуса, днем - ​​27-30 градусов тепла.

В Баку температура воздуха ночью составит 20-22 градуса, днем - ​​27-29 градусов тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность будет варьироваться в пределах 60-70%, днем - 40-45%. На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба): 22-23 градуса тепла. На южный пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса тепла.

Погода будет в основном благоприятной для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дождь, временами усиливающийся западный ветер, утром - туман. Днем погода в большинстве районов будет безоблачной. Температура ночью - 18-23 градуса тепла, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 11-16 градусов тепла, днем - 16-20 градуса тепла.

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