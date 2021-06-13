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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.
Экология
13 июня 2021 г. 12:19
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 14 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-23, днем - 28-30 градусов тепла, в Баку ночью – 21-23, днем - 28-30 градусов тепла.Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 процентов, а днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 21-22 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градуса тепла.

14 июня на Абшеронском полуострове будет дуть умеренный ветер гилавар, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди, град, днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем -18-23 градуса тепла.

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