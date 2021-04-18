Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра, 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

Завтра, 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 10-13, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых местах есть вероятность молний и кратковременных дождей. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла, местами 23-25 градусов тепла.

Согласно прогнозу, 19 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.