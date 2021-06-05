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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 6 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков, но ночью местами возможен кратковременный дождь.
Экология
5 июня 2021 г. 12:03
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков, но ночью местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 25-28 градусов тепла.

В Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

Медико-метеорологический прогноз

В течение дня 6 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

6 июня в районах Азербайджана, в основном в северных и западных районах, ожидаются грозы и сильный дождь. В некоторых местах он будет интенсивным, есть вероятность выпадения града.

Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью будет 16-21, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

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