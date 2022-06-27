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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 28 июня.
Экология
27 июня 2022 г. 12:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник, 28 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-33°, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 30-32°. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба, что ниже нормы, относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 7-12° тепла, днем 15-20°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyədək artacaq, qısamüddətli yağış yağacaq

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