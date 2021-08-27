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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 августа.
Экология
27 августа 2021 г. 12:50
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем - 33-36° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 34-36° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 28 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 21-25°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28° тепла.

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