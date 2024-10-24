Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

25 октября в Азербайджане местами ожидаются дожди, мокрый снег, грозы.

25 октября в Азербайджане местами ожидаются дожди, мокрый снег, грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в некоторых местах днем временами вероятны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако, начиная с горных районов, в некоторых местах ожидаются периодические осадки, мокрый снег, грозы. В отдельных местах возможны ливни и град. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.