Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью - 21-24°, днем - 30-33° тепла. В Баку ночью - 22-24°, днем - 31-33° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем в северных и западных районах местами ожидаются грозы, временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью - 21-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 20-25° тепла.