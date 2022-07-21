О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 июля.
Экология
21 июля 2022 г. 13:03
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью - 21-24°, днем - 30-33° тепла. В Баку ночью - 22-24°, днем - 31-33° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако днем в северных и западных районах местами ожидаются грозы, временами дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью - 21-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 20-25° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi