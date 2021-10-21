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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 октября.
Экология
21 октября 2021 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых частях полуострова в дневное время возможны небольшие кратковременные осадки.

Умеренный юго-западный ветер усилится в дневное время. Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 16-19° тепла. В Баку ночью - 11-13°, днем - 16-18° тепла.

Атмосферное давление снизится с 772 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью - 7-10°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - 0-3° мороза, днем - 0-2° тепла.

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