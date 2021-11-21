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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 ноября.
Экология
21 ноября 2021 г. 11:44
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 13-16° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Медико-метеорологический прогноз

22 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 7-12° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 22
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz keçəcək

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