Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 ноября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 13-16° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Медико-метеорологический прогноз

22 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 7-12° тепла.