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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
5 января 2022 г. 13:18
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 8-11° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидается умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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