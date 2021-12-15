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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
15 декабря 2021 г. 12:40
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северным.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем - 9-12° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 80-90%, днем - 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но к вечеру в некоторых западных районах возможны небольшие дожди. Местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью - 2-7°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 1-6° мороза, днем - 0-5° тепла.

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