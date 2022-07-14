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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.
Экология
14 июля 2022 г. 13:13
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 32-37° тепла, в Баку ночью - 25-27°, днем - 34-36° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром в восточных районах зоны Большого Кавказа вероятны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью - 21-26°, днем - 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 26-31° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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