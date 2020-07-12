Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70 процента.

На пляжах Абшерона ожидается мягкий южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

13 июля в некоторых регионах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов, днем ​​- 31-36 градусов тепла, в горных местах ночью - 11-16, днем ​​17-22 градусов тепла.