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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 марта.
Экология
9 марта 2022 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, днем в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6°, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 3-8° тепла.

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