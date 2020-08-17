Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем 26-28 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем 26-28, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха днем составит 60-70%, ночью 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 18 августа местами ожидаются грозы, переменные осадки, в отдельных территориях возможны ливни, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 13-17 градусов тепла.