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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра  18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков.
Экология
17 августа 2021 г. 13:33
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 

18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 23-26°, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.

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