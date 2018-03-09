Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами дожди, которые ночью местами могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-10, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

10 марта в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных территориях снег, который местами примет интенсивный характер. Днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются. Временами будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого в отдельных местах усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые во вторую половину дня 10 марта и в течение дня 11 марта на Абшеронском полуострове метеорологические факторы в основном будут благоприятны для метеозависимых людей.