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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 августа.
Экология
28 августа 2022 г. 11:43
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 33-36° тепла, в Баку ночью - 21-23°, днем - 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 30-35%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 35-39° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 23-28° тепла.

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