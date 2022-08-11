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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 августа.
Экология
11 августа 2022 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 32-37°. В Баку ночью будет 23-25° тепла, днем - 34-36°. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 40-45%.

В районах в основном без осадков. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 34-38°, местами до 40°, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 21-25°.

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