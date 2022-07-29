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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 30 июля.
Экология
29 июля 2022 г. 13:00
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 30 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 30-35°, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 32-34°. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 %.

В большинстве районов в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами осадки. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 21-26°.

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