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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
19 февраля 2023 г. 12:20
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

В Баку и на полуострове температура воздуха ночью составит 4-6, днем ​​11-16 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 762 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-50 процентов.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков. Однако, в некоторых горных районах ночью и вечером временами возможен снегопад. В некоторых местах прогнозируется туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем ​​12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем ​​от -2° до + 3°.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək güclənəcək, bəzi rayonlara qar yağacaq

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