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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 19 августа.
Экология
18 августа 2022 г. 13:03
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 19 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем - 35-38°, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 36-38°.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 50-60%, днем - 25-30%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 28-29°.

В районах в основном без осадков, будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 35-40°, местами 41°, в горах ночью - 15-20° тепла, днем - 25-30°.

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