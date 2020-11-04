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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди
Экология
4 ноября 2020 г. 13:29
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
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5 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет наблюдаться северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 19-21 градус тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

5 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, вечером в некоторых районах возможны ливни. Ночью и утром туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

5 ноября на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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