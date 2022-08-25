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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 26 августа.
Экология
25 августа 2022 г. 12:12
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 26 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 33-36°, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 55-65%, днем - 35-40%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 32-37°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 20-25°.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 26
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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