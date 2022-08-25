Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 26 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 26 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 33-36°, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 55-65%, днем - 35-40%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 32-37°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 20-25°.