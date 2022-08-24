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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 25 августа будет без осадков.
Экология
24 августа 2022 г. 10:50
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 августа будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 32-36°. В Баку ночью - 19-21° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 35-40%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 34-38°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 20-25°.

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