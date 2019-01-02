Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, утром местами туман, днем на отдельных территориях осадки.

Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в Нахчыванской АР и некоторых восточных районах возможны осадки. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорных районах - 12-17 мороза, днем от 0-5 градуса тепла.