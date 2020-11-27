Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление выше нормы 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к вечеру местами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

28 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

28 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Предупреждение

С вечера 29 ноября до утра 30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

С полудня 29 ноября до полудня 30 ноября в районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных районах снег, местами интенсивный.