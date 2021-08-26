О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
26 августа 2021 г. 13:37
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном центре гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 24-26°, днем - 34-36° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 34-36° тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в дневные часы в некоторых горных районах Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, дожди, может выпасть град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 12-17°, днем - 22-27° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

Самое важное

Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
Президент Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН
24 августа 2021 г. 19:05
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении
24 августа 2021 г. 17:17
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
В ООН приветствуют усилия президента Азербайджана в борьбе с COVID-19
24 августа 2021 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi