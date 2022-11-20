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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
20 ноября 2022 г. 12:42
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман, прогнозируется умеренный южный ветер.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-12°, днем ​​14-17° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем ​​15-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 767 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром возможен туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем ​​17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем ​​7-12° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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