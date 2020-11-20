Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышенная облачность, в течении дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 10-12 градусов тепла, в Баку ночью составит 6-8, днем10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

21 ноября в районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. Временами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов мороза.

21 ноября на Абшеронском полуострове ожидается преобладание пасмурной и влажной погоды, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Предупреждение

23 ноября в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с, в некоторых местах полуострова временами дожди.

Нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до вечера 23 ноября, временами ожидаются дожди, в горах и предгорных районах снег, в некоторых восточных районах снегопад. Скорость западного ветра 23 ноября временами составит 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с.