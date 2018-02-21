Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается моросящий дождь.

Прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами будут дожди, в горных территориях ожидается снег, днем в большинстве районов в основном пройдет без осадков.

Местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.