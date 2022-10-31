Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру станет умереннее.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем 14-16° тепла, в Баку ночью 11-13°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана завтра, в основном, без осадков. Однако днем в некоторых местах ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, в горных районах возможно выпадение снега. Ночью и утром будет туманно. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-9° тепла.