Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать солнечная погода, ожидается юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем - 34-37°, местами до 39°. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем - 36-38°. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 35-40%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 35-39°, местами до 40-41°, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 24-29°.