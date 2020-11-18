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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Атмосферное давление выше нормы 776 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%
Экология
18 ноября 2020 г. 12:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышенная облачность, в основном без осадков. Ветер умеренный северо-восточный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 776 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

19 ноября в районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег, местами снегопад. Местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-6 градуса тепла.

19 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather will be favorable for sensitive people tomorrow
Версия на азербайджанском языке Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

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