Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Как сообщили
Атмосферное давление установится на отметке 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами прогнозируется туман. Ожидается умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-26° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.