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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 10 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Экология
9 октября 2022 г. 12:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит 17-19°, днем 23-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление установится на отметке 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами прогнозируется туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-26° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.

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