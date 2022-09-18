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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 19 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер.
Экология
18 сентября 2022 г. 11:54
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24 градуса, днем ​​26-31 градус тепла. В Баку ночью 21-23, днем ​​28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-65%.

Завтра в регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, ночью и утром будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем ​​30-35 градусов тепла, в горах ночью 4-8, днем ​​10-14 градусов тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 19
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 30, rayonlarda 35 dərəcə isti olacaq

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