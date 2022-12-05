Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова - мокрый снег.

6 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова - мокрый снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 3-5° тепла. В Баку ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, в некоторых местах, вероятно, интенсивный. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-6° тепла, в горах ночью 8-11° мороза, в высокогорье 13-18° мороза, днем 0-3° мороза.

Ночью и утром на дорогах в горных и предгорных районах ожидается гололедица.