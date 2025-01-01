Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 4-7, днем ​​- 8-13 градусов. Атмосферное давление понизится с 774 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, а в горах ночью 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.