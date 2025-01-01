О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.
Экология
1 января 2025 г. 13:36
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 4-7, днем ​​- 8-13 градусов. Атмосферное давление понизится с 774 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, а в горах ночью 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

Другие новости из категории

В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах
В Азербайджане из-за тумана снизится дальность видимости на дорогах
31 декабря 2024 г. 03:09
В Огузе в рамках Года солидарности во имя зеленого мира посажено более 10 тыс. саженцев деревьев
ФотоВ Огузе в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" посажено более 10 тыс. саженцев деревьев
30 декабря 2024 г. 18:54
В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшероне была на 1,8 градуса выше нормы
В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшероне была на 1,8 градуса выше нормы
30 декабря 2024 г. 17:15
Прогноз погоды на последний день года
Прогноз погоды на последний день года
30 декабря 2024 г. 13:10
В Азербайджане местами ожидаются дождь и снег
В Азербайджане местами ожидаются дождь и снег
29 декабря 2024 г. 16:20
В Азербайджане завтра прогнозируются дождь и ветер
В Азербайджане завтра прогнозируются дождь и ветер
29 декабря 2024 г. 13:16
В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета
В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета
29 декабря 2024 г. 10:30
Служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности
Служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности
28 декабря 2024 г. 15:25
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
28 декабря 2024 г. 13:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
27 декабря 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi