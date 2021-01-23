О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
23 января 2021 г. 12:02
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

24 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

24 января в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 января ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bazar gününün havası açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер
В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер
23 января 2021 г. 11:13
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
22 января 2021 г. 13:56
Минэкологии опровергло прогнозы о резком снижении уровня воды в Каспии
Минэкологии опровергло прогнозы о резком снижении уровня воды в Каспии
22 января 2021 г. 11:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода
21 января 2021 г. 12:58
С завтрашнего дня национальные парки откроются для посетителей
С завтрашнего дня национальные парки откроются для посетителей
21 января 2021 г. 12:57
С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты
С завтрашнего дня в Азербайджане начинается сезон охоты
21 января 2021 г. 12:33
Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны
Средиземноморский циклон покидает территорию нашей страны
21 января 2021 г. 11:37
Снегопад вызвал проблемы с электроснабжением в Исмаиллы
ФотоСнегопад вызвал проблемы с электроснабжением в Исмаиллы
20 января 2021 г. 13:34
Прогноз погоды на 21 января
Прогноз погоды на 21 января
20 января 2021 г. 12:44
Высота снежного покрова в Гахе достигает 43 см
Высота снежного покрова в Гахе достигает 43 см
20 января 2021 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi