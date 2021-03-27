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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Экология
27 марта 2021 г. 12:52
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами есть вероятность осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

28 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами ожидается дождь, в отдельных местах туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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