Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, местами осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, осадки, ожидающиеся на полуострове днем, могут усилиться к вечеру. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.

Днем в большинстве районов Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем 8-7° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.