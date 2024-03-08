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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Экология
8 марта 2024 г. 12:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, местами осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, осадки, ожидающиеся на полуострове днем, могут усилиться к вечеру. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.

Днем в большинстве районов Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем 8-7° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

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