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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер
Экология
25 августа 2020 г. 14:16
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 26 августа.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла. 

26 августа в районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 15-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 26-27 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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