Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 30-34° тепла, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 31-33° тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона будет дуть северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что преимущественно благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях вероятны грозы и переменные дожди, возможен град. В отдельных местах туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 31-36°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 17-22° тепла.