Прогноз погоды в Азербайджане на выходные

Прогноз погоды для лиц, планирующих поездки в выходные.

Прогноз погоды для лиц, планирующих поездки в выходные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 25 сентября ожидается переменная облачность.

Ночью и утром местами ожидается дождь. Усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем 21-23° тепла.

26 сентября временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Днем осадки прекратятся. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 19-21° тепла.

В районах Азербайджана 25 сентября местами ожидаются грозы и дожди. В отдельных местах дожди будут носить ливневый характер, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 21-25° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 10-15° тепла.

26 сентября местами ожидаются грозы и дожди. Вероятно выпадение града, который в высокогорных районах может перейти в мокрый снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром в горах будет туман. Ночью и утром западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем 22-26° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.