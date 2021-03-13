Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%

14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, днем местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3 градуса тепла, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном ожидается без осадков. В отдельных местах туман. Ветер западный, с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах – 12-15 градусов мороза, днем – 0-5 градуса тепла. В горных и предгорных районах возможен гололед.

14 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и повышенная влажность, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.