Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Азербайджане на 18 июля ожидается солнечная погода.

В Азербайджане на 18 июля ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.