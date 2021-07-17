О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье В Азербайджане на 18 июля ожидается солнечная погода.
Экология
17 июля 2021 г. 13:23
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Азербайджане на 18 июля ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 18
Версия на азербайджанском языке Bazar gününün hava proqnozu açıqlandı

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
16 июля 2021 г. 13:33
Сотрудники министерства понесут наказание за вырубку арендованных Beta Tea лесов
Сотрудники министерства понесут наказание за вырубку арендованных Beta Tea лесов
15 июля 2021 г. 17:30
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2021 г. 12:16
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град
Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град
13 июля 2021 г. 13:23
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
12 июля 2021 г. 14:16
Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай
Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай
12 июля 2021 г. 10:54
Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
11 июля 2021 г. 18:46
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
11 июля 2021 г. 12:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
10 июля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi