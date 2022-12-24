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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 декабря.
Экология
24 декабря 2022 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 декабря.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, моросящий дождь. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 8-10° тепла, ночью в Баку 5-7° тепла, днем 8-10 ° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в горных районах вероятны переменные осадки, ожидается снег. На отдельных территориях возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° до 3° мороза, днем 7-11° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

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