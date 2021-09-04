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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 сентября.
Экология
4 сентября 2021 г. 13:50
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20°, днем - 26-29° тепла, в Баку ночью - 18-20°, днем - 26-28° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, переменные дожди, местами ливни. Днем в районах в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 27-32°, в горах ночью - 7-12°, днем - 18-23°.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 5
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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